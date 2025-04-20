Рубио назвал фейком сообщения о радикальной реструктуризации Госдепа

Тот же документ предполагал закрытие консульств во Франции (пять), в Германии (два), в Боснии и Герцеговине (два), Италии, Греции, Португалии, Шотландии, Камеруне, Индонезии, Южной Африке и Южной Корее (по одному). Также в нем рекомендовалось либо значительно сократить, либо ликвидировать представительство США в Могадишо (Сомали) и закрыть Багдадский центр дипломатической поддержки в Ираке, одновременно сократив расходы на дипмиссии в Багдаде и Эрбиле.