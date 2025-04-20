Кандидат в президенты Польши Мацяк поддержал Путина во время дебатов

Мацяк уже принимал участие в выборах в сеймик Куявско-Поморского воеводства (орган местного самоуправления), в местный избирательный округ, баллотировался на пост мэра Влоцлавека (его родной город), но нигде ему не удалось одержать победу. В 2025 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Польши, собрав 100 тысяч подписей поляков. Мацяк стал одним из самых узнаваемых кандидатов предвыборной гонки, хотя он не входит в правящие партии. 11 апреля политик принял участие в дебатах, после чего количество поисковых запросов о нем кратно возросло.