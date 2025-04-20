Зеленский рассказал, какой формат перемирия можно продлить

«Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления», — написал он в телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Он подчеркнул, что исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру». При этом президент призвал российских военных быть готовыми отразить возможные нарушения со стороны ВСУ.
Зеленский тогда заявил, что Киев будет действовать «зеркально»: «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». Он также предложил, «если тишина действительно воцарится», продлить перемирие на 30 дней.
Кремль сообщил, что новых команд о продлении перемирия от Путина не было.
В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.