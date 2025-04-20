Зеленский рассказал, какой формат перемирия можно продлить

«Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления», — написал он в телеграм-канале.