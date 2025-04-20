СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок

«Федеральное министерство иностранных дел уже некоторое время работает над тем, чтобы обеспечить представительство Германии в этом органе ООН (Совбезе. — Прим. ред.) в течение двух лет, начиная с 2027 года. Однако теперь, как опасаются некоторые, именно уходящий министр иностранных дел ставит под угрозу эти планы», — говорится в публикации.