СМИ: в Германии забили тревогу из-за нового места работы Бербок

«Федеральное министерство иностранных дел уже некоторое время работает над тем, чтобы обеспечить представительство Германии в этом органе ООН (Совбезе. — Прим. ред.) в течение двух лет, начиная с 2027 года. Однако теперь, как опасаются некоторые, именно уходящий министр иностранных дел ставит под угрозу эти планы», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, влияющие на исход голосования, из-за ее антироссийской и произраильской риторики.
«Вряд ли кто-то надеется, что переезд Бербок в Нью-Йорк будет способствовать реализации амбиций Германии в ООН», — заключили авторы статьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.