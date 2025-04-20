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Захарова: киевский режим нарушал пасхальное перемирие американскими HIMARS

Киевский режим нарушал пасхальное перемирие, используя при этом американские системы HIMARS. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: AP 2024

Она отреагировала на слова Госдепартамента США о продлении режима прекращения огня после 20 апреля.

«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Захарова отметила, что это не случайность, а закономерность. Она напомнила, что согласившийся на мораторий на нанесение ударов по ТЭК Владимир Зеленский «прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре».

Ранее Reuters сообщило, что США приветствовали бы продление пасхального перемирия после 20 апреля.