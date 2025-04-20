Мельник передал Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году

Мельник заявил, что Мерцу следует как можно скорее добиться отправки на Украину ~150 крылатых ракет Taurus~, причем он должен объявить об этом в день вступления в должность — 6 мая, а затем также быстро реализовать это решение. 20 апреля Мерц подтвердил, что действительно готов поставить Украине Taurus, однако до этого ему нужно переговорить с европейскими партнерами. Россия уже неоднократно предупреждала, что в случае передачи ракет большой дальности Германия может стать стороной конфликта.