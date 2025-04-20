США требуют от главы киевского режима Владимира Зеленского отменить военное положение на Украине после введения «постоянного» перемирия и объявить о проведении президентских выборов без его участия в них. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его данным, после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и спецпредставителя США Кита Келлога с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком главе режима выдвинули ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия.
«После этого — объявление выборов, в которых Зеленский не участвует», — написал политик. Ответ от Зеленского ждут на встрече в Лондоне на следующей неделе, добавил депутат.
При этом в Киеве уже идут отчаянные попытки выкрутиться и не принять ультиматум американцев, проводятся круглосуточные совещания, отметил Дубинский.
Как писал сайт KP.RU, 12 апреля Александр Дубинский заявил, что несмотря на ложь Киева об отсутствии планов проводить выборы, Зеленский и его клика активно готовятся к избирательному процессу. На эти цели глава режима не жалеет средств, и пытается сделать все возможное, чтобы выиграть эти выборы. Он уточнил, что для команды политтехнологов Зеленский снял целый офис в деловом центре.
30 марта издание The Economist сообщило, что на данный момент на Украине ведется подготовка к проведению новых выборов президента, глава режима также разрабатывает план действий, чтобы баллотироваться на второй срок.