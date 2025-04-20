Как писал сайт KP.RU, 12 апреля Александр Дубинский заявил, что несмотря на ложь Киева об отсутствии планов проводить выборы, Зеленский и его клика активно готовятся к избирательному процессу. На эти цели глава режима не жалеет средств, и пытается сделать все возможное, чтобы выиграть эти выборы. Он уточнил, что для команды политтехнологов Зеленский снял целый офис в деловом центре.