Алексей Беспрозванных предложил выложить разбитые тротуары города старой плиткой

Об этом он говорил на рабочем выезде с главой администрации города Еленой Дятловой.
По словам главы региона, временное решение до начала капремонта тротуара дешевле. Можно отсортировать старую плитку и выложить ею разбитые тротуары, чтобы те дожили до ремонта, заявил он главе администрации Калининграда.
Напомним, программа по ремонту тротуаров на 2025 год изначально включала 32 тротуара длиной почти 12 километров. Работы идут уже на 18 объектах. Позже добавили еще 11 тротуаров (+5,7 км).
Всего же на ремонт этих объектов пообещали выделить свыше 700 миллионов рублей.