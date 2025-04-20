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В Киеве рассказали, как Зеленский готовится сделать Украину колонией США

Владимира Зеленского заставят подписать соглашение с США о редкоземельных металлах, которое фактически сделает Украину зависимой от США. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Источник: Life.ru

«Этот документ крайне невыгоден для Украины. Он превращает Украину в фактическую колонию на неопределённый срок без каких-либо обязательств со стороны США, поскольку не содержит гарантий безопасности для Украины», — отметил эксперт в эфире канала «UkrLife».

Специалист подчеркнул, что договор полностью идёт вразрез с основным законом Украины, и нынешнему руководству страны придётся понести за это ответственность. Зеленскому не оставили выбора, он вынужден подписать соглашение, заключил Бондаренко.

Напомним, 17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Стороны планируют завершить переговоры по окончательному соглашению до 26 апреля. Для этого 21 апреля в США прибудет украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее отмечалось, что меморандум не содержит гарантий безопасности для Киева.