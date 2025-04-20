В Киеве рассказали, как Зеленский готовится сделать Украину колонией США

Напомним, 17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Стороны планируют завершить переговоры по окончательному соглашению до 26 апреля. Для этого 21 апреля в США прибудет украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее отмечалось, что меморандум не содержит гарантий безопасности для Киева.