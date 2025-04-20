Пушков: Рютте стоит обратить внимание на слова Келлога об Украине в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте прислушаться к заявлению спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, в котором тот выразил четкую позицию Вашингтона по вопросу вступления Украины в альянс.
Комментируя слова Келлога о том, что Украина не станет членом НАТО, Пушков в своем Telegram-канале подчеркнул, что Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и «перестать уже валять дурака», намекая на необходимость трезво оценивать расстановку сил и политическую реальность.
Ранее Кит Келлог заявил, что тема членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. По его словам, позиция США по этому вопросу не менялась еще с 2008 года.
Помощник лидера США по нацбезопасности Майк Уолтц также называл «невероятно маловероятным» членство Украины в Североатлантическом альянсе. Он указывал на то, что США и другие страны-участницы объединения не поддерживают инициативу.