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Пушков: Рютте стоит обратить внимание на слова Келлога об Украине в НАТО

Генсеку НАТО необходимо трезво оценивать политическую реальность, считает сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте прислушаться к заявлению спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, в котором тот выразил четкую позицию Вашингтона по вопросу вступления Украины в альянс.

Комментируя слова Келлога о том, что Украина не станет членом НАТО, Пушков в своем Telegram-канале подчеркнул, что Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и «перестать уже валять дурака», намекая на необходимость трезво оценивать расстановку сил и политическую реальность.

Ранее Кит Келлог заявил, что тема членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. По его словам, позиция США по этому вопросу не менялась еще с 2008 года.

Помощник лидера США по нацбезопасности Майк Уолтц также называл «невероятно маловероятным» членство Украины в Североатлантическом альянсе. Он указывал на то, что США и другие страны-участницы объединения не поддерживают инициативу.