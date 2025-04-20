Пушков: Рютте стоит обратить внимание на слова Келлога об Украине в НАТО

Комментируя слова Келлога о том, что Украина не станет членом НАТО, Пушков в своем Telegram-канале подчеркнул, что Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и «перестать уже валять дурака», намекая на необходимость трезво оценивать расстановку сил и политическую реальность.