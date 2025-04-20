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Трамп выразил надежду на соглашение России и Украины на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе», — заявил Трамп. В США воскресенье считается началом недели.

Он добавил, что после этого обе страны «начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние».

Проблемы с достижением мира

Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе участников конфликта от атак на энергоинфраструктуру на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что киевские власти поддержат это предложение.

Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.

Сейчас срок его действия истек, но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев, по сути, и не присоединялся к достигнутому соглашению, и ВСУ продолжали атаковать российские объекты энергетики.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу, а в переговорах по Украине наблюдается определенный прогресс, связанный с временным мораторием. Тем не менее впереди еще много обсуждений, добавил Песков.