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Зеленский предложил продлить перемирие, которое Киев продолжает нарушать

Во время пасхального перемирия на территории Украины не было сигналов тревоги, сообщил Владимир Зеленский. В связи с этим он предложил новый формат договорённостей, которые были не раз нарушены Киевом.

Источник: Life.ru

«Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления», — заявил Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Зеленский согласился на него со второго раза, однако Киев принялся нарушать договорённости. Так, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 апреля с 18:00 зафиксированы атаки на Алёшки (FPV-дроны и миномёт), Голую Пристань (беспилотники-камикадзе) и Каховку (не менее шести сбросов с БПЛА). Позднее украинские войска за сутки совершили семь атак на Горловку в ДНР. Также они атаковали Донецк.