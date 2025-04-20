Зеленский предложил продлить перемирие, которое Киев продолжает нарушать

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Зеленский согласился на него со второго раза, однако Киев принялся нарушать договорённости. Так, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 19 апреля с 18:00 зафиксированы атаки на Алёшки (FPV-дроны и миномёт), Голую Пристань (беспилотники-камикадзе) и Каховку (не менее шести сбросов с БПЛА). Позднее украинские войска за сутки совершили семь атак на Горловку в ДНР. Также они атаковали Донецк.