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Трамп надеется, что Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил оптимизм относительно того, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение по урегулированию ситуации на Украине. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social политик допустил, что Москва и Киев заключат сделку на следующей неделе (с 21 по 27 апреля).
Источник: Life.ru

«Я надеюсь, что Россия и Украина смогут прийти к соглашению на этой (ближайшей. — Прим. Life.ru) неделе», — написал американский президент.

По его мнению, это позволит обеим сторонам начать активное сотрудничество с США.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Срок действия режима прекращения огня истекает в полночь, 21 апреля. Глава государства не давал указаний о продлении перемирия. Тем временем ВСУ, несмотря на согласие Владимира Зеленского приостановить удары, активно нарушают договорённость. Так, они уже седьмой раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР кассетными снарядами, наплевав на пасхальную тишину, а также атаковали Донецк, ЛНР и Белгородскую область. При этом Зеленский предложил продлить на 30 дней формат перемирия без ударов по инфраструктуре.