Трамп надеется, что Россия и Украина заключат сделку на следующей неделе

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Срок действия режима прекращения огня истекает в полночь, 21 апреля. Глава государства не давал указаний о продлении перемирия. Тем временем ВСУ, несмотря на согласие Владимира Зеленского приостановить удары, активно нарушают договорённость. Так, они уже седьмой раз за сутки обстреляли Горловку в ДНР кассетными снарядами, наплевав на пасхальную тишину, а также атаковали Донецк, ЛНР и Белгородскую область. При этом Зеленский предложил продлить на 30 дней формат перемирия без ударов по инфраструктуре.