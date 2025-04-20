The Times: Лондон нарастит производство артснарядов, чтобы не зависеть от США

В интервью изданию член руководства BAE Стив Кардью пояснил, что компания отработала и первой в мире начинает внедрять новую технологию получения гексогена. По его словам, одно автоматизированное производство, все оборудование для которого можно разместить внутри стандартного грузового контейнера, будет создавать до 100 тонн взрывчатки в год. Технологию для децентрализованного получения гексогена, не требующую строительства заводов, BAE впоследствии планирует продавать другим странам.