The Times: Лондон нарастит производство артснарядов, чтобы не зависеть от США

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Великобритания резко нарастит объемы производства взрывчатого вещества RDX (гексогена) и артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы не зависеть от поставок из США и Франции. Как сообщает газета The Times, за два года британская компания BAE планирует в 16 раз увеличить производство 155-миллиметровых снарядов для гаубиц и САУ.
В интервью изданию член руководства BAE Стив Кардью пояснил, что компания отработала и первой в мире начинает внедрять новую технологию получения гексогена. По его словам, одно автоматизированное производство, все оборудование для которого можно разместить внутри стандартного грузового контейнера, будет создавать до 100 тонн взрывчатки в год. Технологию для децентрализованного получения гексогена, не требующую строительства заводов, BAE впоследствии планирует продавать другим странам.
По словам Кардью, в компании ожидают повышенного спроса на такие решения в связи с политикой новой администрации США и существенным ростом напряженности в мире.
Готовые снаряды будут делать на новой фабрике BAE в Уэльсе, которая должна начать работу этим летом.
В BAE, которая является крупнейшим в Европе поставщиком вооружений, заявляют о намерении делать боеприпасы без использования американских технологий и компонентов. Это позволит компании свободно поставлять свою продукцию в другие страны без ограничений со стороны США, предусмотренных Международными правилами торговли оружием.
BAE — единственный в Великобритании производитель артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм, которые Лондон в больших количествах передавал Киеву. В настоящий момент при их производстве BAE зависит от поставок гексогена из США и Франции.