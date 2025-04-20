Делегация парламента Турции прибыла в Москву

Ранее Турция уже выступала площадкой для международных переговоров, в том числе между Россией и США: следующим местом их встречи выбран Стамбул, что подчеркивает роль страны как центра мировой дипломатии. До этого переговоры между представителями России и США проходили в Санкт-Петербурге.