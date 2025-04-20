Азовцы* обиделись на Киев за долгое ожидание обмена

«Мы между собой общаемся, и все, конечно, негативно против этого настроены. Те, кто сейчас вот сидят, — там некоторые в начале ещё дальше собирались служить, контракт подписывать, но сейчас его уже нет. Мы своей стране оказались не нужны», — отметил Хруль, говоря о настроениях среди освобождённых боевиков.