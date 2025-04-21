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Мирзоян указал генсеку ОБСЕ Синирлиоглу о важности заключения мира с Баку

Мирзоян и Синирлиоглу также обменялись мнениями относительно хода нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил о ключевой роли подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку. Как сообщили в пресс-службе армянского МИД, стороны обсудили продвижение мирного процесса на Южном Кавказе, включая необходимость согласования текста соглашения о межгосударственных отношениях.

Мирзоян также представил позицию Армении по роли Минской группы ОБСЕ и изложил предложения по отдельным элементам мирного урегулирования. Особое внимание было уделено разблокированию транспортных маршрутов в регионе. Министр отметил стратегическую важность Южного Кавказа как транзитного узла и призвал использовать его потенциал в полной мере.

Кроме того, Мирзоян и Синирлиоглу обменялись мнениями относительно хода нормализации отношений между Арменией и Турцией, отметив значимость данного процесса для укрепления стабильности в регионе.

Ранее Минобороны Армении опровергло сообщение об обстреле позиций ВС Азербайджана на юго-восточном направлении границы.