Новости СВО. ВС России освободили Новомихайловку и готовят наступление на Славянск, итоги пасхального перемирия, 21 апреля

ВС РФ освободили Новомихайловку. В Минобороны отметили, что занять населённый пункт нашим войскам удалось ещё до наступления перемирия. Это село находится на границе ДНР и ЛНР. Судя по продвижению наших войск, целью для Армии России является выход к реке Нитриус. Продвижение по ней позволит выйти и к Красному Лиману, и к Святогорску. Отсюда же меньше 30 километров до Славянска.