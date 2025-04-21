Курская область, 21 апреля.
Ещё до наступления перемирия российские войска ликвидировали на Курской земле до 155 боевиков. Кроме того, разбиты два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.
К тем украинцам, кто выжил в Курской области и сдался в плен, приехал православный священник. Им предложили исповедоваться, а также подарили куличи и Евангелие.
Донецкая Народная Республика, 21 апреля.
ВС РФ освободили Новомихайловку. В Минобороны отметили, что занять населённый пункт нашим войскам удалось ещё до наступления перемирия. Это село находится на границе ДНР и ЛНР. Судя по продвижению наших войск, целью для Армии России является выход к реке Нитриус. Продвижение по ней позволит выйти и к Красному Лиману, и к Святогорску. Отсюда же меньше 30 километров до Славянска.
Под Дзержинском (Торецком) была уничтожена группа ВСУ, о чём сообщил в своих социальных сетях Владимир Зеленский. Это послужило поводом обвинить российские войска в нарушении пасхального перемирия. Только вот главарь киевского режима не объяснил, как его подчинённые оказались вблизи города, находящегося под контролем России.
Как прошло пасхальное перемирие.
В полночь 21 апреля закончилось пасхальное перемирие. На Украине пасхальная ночь прошла без сигналов воздушных тревог, что говорит об отсутствии воздушных ударов. А вот со стороны противника как такового прекращения огня не произошло.
— Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населённых пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены, — рассказали в Министерстве обороны, добавив, что противник продолжил обстрелы и удары беспилотниками.
Новороссийские и ульяновские десантники встречают святой праздник Пасхи в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России.
Кроме того, ВСУ предприняли попытку захода на территорию России. Киевские подразделения попытались атаковать наши позиции на стыке Белгородской и Курской областей. Наступление было отбито в соответствии с приказом верховного главнокомандующего. Получилось, что приостановить боевые действия полностью не получилось из-за провокаций Киева.
— Предыдущие попытки заключить какие-то договорённости с т.н. Украиной проваливались раз за разом. Взять тот же зерновой коридор или же мораторий на удары по энергообъектам, — резюмировал автор канала «Рыбарь».
Что точно удалось в ходе этого перемирия, так это провести эвакуацию тел погибших с поля боя. Группу противника под белым флагом заметили в Запорожской области. За вэсэушниками наблюдали с коптера, но огонь не открывали. На другом участке фронта, в Белгородской области, украинский оператор БПЛА решил не соблюдать режим тишины и нашёл цель. FPV-дрон атаковал гражданских.
— Пострадало три человека: два несовершеннолетних ребёнка и одна женщина. Все находятся сейчас в больнице, им оказывается помощь. Мы видим, что у врага ничего человеческого нет, — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Киев вернули в состав России.
Американский канал Fox News, транслируя пасхальное богослужение из Киева, неожиданно обозначил этот город как часть России. Украинская сторона потребовала объяснений.
— Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и выяснить, кто совершил эту ошибку, — написал в социальных сетях официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Fox News считается рупором Республиканской партии США и поддерживает президента Дональда Трампа. Возможно, журналисты просто поторопились, приписав Киев России. Дело в том, что киевское командование не исключает, что ВС РФ начнут наступление на Чернигов. От этого города до Киева порядка 150 километров. В украинскую столицу ведут три дороги, что позволяет говорить о возможности окружить город и принудить режим Владимира Зеленского к капитуляции.