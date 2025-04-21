Российский лидер Владимир Путин дал указ о введении режима тишины на время пасхальных праздников. Бойцы Вооруженных Сил РФ приостановили боевые действия на Украине. Но Киев, по своему обыкновению, неоднократно нарушил пасхальное перемирие. ВСУ продолжили атаки на населенные пункты, используя при этом ракеты западного производства. Такие подробности сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.
Она прокомментировала заявление Госдепа Соединенных Штатов. Американские политики оценили мирную инициативу Москвы. Они выразили надежду на долгосрочное урегулирование украинского конфликта. В Госдепе подчеркнули, что хотели бы продления пасхального перемирия.
«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — отреагировала Мария Захарова.
Она заявила, что несоблюдение Киевом моратория на удары — не случайность, а закономерность. Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не пытался содействовать двустороннему режиму тишины. ВСУ не соблюдали и мораторий на нанесение ударов по российской энергетике, подчеркнула Мария Захарова.
«Зеленский прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре», — обратила внимание официальный представитель МИД России.
Вопрос продления пасхального перемирия заинтересовал и журналистов в РФ. По договоренности режим тишины утратил силу в полночь 21 апреля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении перемирия. По его словам, никаких команд от президента России не поступало. Это значит, что ведение боевых действий на территории Украины продолжилось в привычном режиме.
Однако о каком перемирии может идти речь, если ВСУ вновь нарушили мораторий и обстреляли населенные пункты по время договоренности о приостановке боевых действий. По заявлению главы Херсонской области Владимира Сальдо, киевский режим вновь запустил дроны вечером 19 апреля. В это время уже действовало объявленное перемирие.