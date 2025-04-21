Захарова раскрыла подробности нарушения пасхального перемирия Киевом: «Это не случайность, а закономерность»

Вопрос продления пасхального перемирия заинтересовал и журналистов в РФ. По договоренности режим тишины утратил силу в полночь 21 апреля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении перемирия. По его словам, никаких команд от президента России не поступало. Это значит, что ведение боевых действий на территории Украины продолжилось в привычном режиме.