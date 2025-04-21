Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы

«По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены», — говорится в сообщении минздрава, которое приводит йеменский телеканал Al Masirah.
По данным минздрава, бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поиск пострадавших под завалами разрушенных ударами домов.
Ранее авиация США нанесла удары по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего погибли 80 человек, более 150 получили ранения, в основном работники порта и сотрудники почтовых структур.