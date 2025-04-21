Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвами авиаударов по Йемену стали 12 человек, заявили хуситы

ДОХА, 21 апр — РИА Новости. Жертвами авиаударов США по рынку и жилому району в центре столицы Йемена Саны стали, по предварительным данным, 12 человек, еще 30 получили ранения, сообщило министерство здравоохранения правительства шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов).

Источник: AP 2024

«По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены», — говорится в сообщении минздрава, которое приводит йеменский телеканал Al Masirah.

По данным минздрава, бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поиск пострадавших под завалами разрушенных ударами домов.

Ранее авиация США нанесла удары по нефтяному порту Рас-Иса в западной йеменской провинции Ходейда, в результате чего погибли 80 человек, более 150 получили ранения, в основном работники порта и сотрудники почтовых структур.