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Группу бойцов ВСУ с белым флагом сняли на видео в Запорожской области

Группу украинских военных с белым флагом заметили в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Солдаты ВСУ вышли на контакт с российскими войсками, запросив возможность забрать тела погибших. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Источник: Life.ru

Бойцы ВСУ с белым флагом. Видео © Telegram / Два майора.

«Нам пишут, что севернее Работино наши заметили группу противника с белым флагом: противник в перемирие пришёл забирать погибших», — говорится в сообщении.

Напомним, что, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские войска в течение суток девять раз атаковали ДНР. Обстрелы велись из артиллерии натовского калибра 155 мм по населённым пунктам Дылеевка и Горловка. Также под удар попал Донецк. Пасхальное перемирие закончилось в полночь 21 апреля.