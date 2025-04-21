Группу бойцов ВСУ с белым флагом сняли на видео в Запорожской области

Напомним, что, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские войска в течение суток девять раз атаковали ДНР. Обстрелы велись из артиллерии натовского калибра 155 мм по населённым пунктам Дылеевка и Горловка. Также под удар попал Донецк. Пасхальное перемирие закончилось в полночь 21 апреля.