Группу бойцов ВСУ с белым флагом сняли на видео в Запорожской области

Бойцы ВСУ с белым флагом. Видео © Telegram / Два майора.
«Нам пишут, что севернее Работино наши заметили группу противника с белым флагом: противник в перемирие пришёл забирать погибших», — говорится в сообщении.
Напомним, что, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские войска в течение суток девять раз атаковали ДНР. Обстрелы велись из артиллерии натовского калибра 155 мм по населённым пунктам Дылеевка и Горловка. Также под удар попал Донецк. Пасхальное перемирие закончилось в полночь 21 апреля.