В США допустили, что Трамп выйдет из переговоров по Украине из-за нарушения Киевом перемирия

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы участвовать в урегулировании на Украине, но не бесконечно, особенно в случае отсутствия прогресса. В Кремле ответили на слова главы Госдепа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Вашингтон должен сам комментировать позицию по возможному выходу из переговоров. При этом в Москве, по его словам, отмечают некоторый прогресс в диалоге по украинскому конфликту. В Госдуме прокомментировали заявление властей США известной пословицей.