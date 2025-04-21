Главарь киевского режима Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Москву в нарушении режима пасхального перемирия. Между тем, противореча себе самому он заявил, что воздушных тревог на территории Украины не объявлялось все 30 часов. Зеленский пообещал применить «зеркальные меры» в ответ на объявленное Россией перемирие, но зеркало оказалось кривым. Так высказался лидер ЛПДР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.