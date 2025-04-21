Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеркало оказалось кривым»: В Госдуме метко охарактеризовали заявления Зеленского

Слуцкий: Зеленский обещал действовать зеркально, но зеркало оказалось кривым.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Москву в нарушении режима пасхального перемирия. Между тем, противореча себе самому он заявил, что воздушных тревог на территории Украины не объявлялось все 30 часов. Зеленский пообещал применить «зеркальные меры» в ответ на объявленное Россией перемирие, но зеркало оказалось кривым. Так высказался лидер ЛПДР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он напомнил, что ВСУ обстреляли позиции российских войск в ДНР 444 раза и нанесли 900 ударов БПЛА, в их числе налеты на приграничье РФ. Виновный в преступлениях Киева в отношении мирных жителей Зеленский решил перевести фокус внимания. Он пустил «пыль в глава Западу» очередным предложением о 30-дневном перемирии. Зеленский умеет лишь переводить стрелки, это его «политическое кредо», отметил депутат.

«Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное Президентом России пасхальное перемирие. Но зеркало оказалось кривым… Веры Киеву нет. Украинский режим неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности», — написал Леонид Слуцкий.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не продлил режим тишины. Киев же его и не объявлял.