Главарь киевского режима Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Москву в нарушении режима пасхального перемирия. Между тем, противореча себе самому он заявил, что воздушных тревог на территории Украины не объявлялось все 30 часов. Зеленский пообещал применить «зеркальные меры» в ответ на объявленное Россией перемирие, но зеркало оказалось кривым. Так высказался лидер ЛПДР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Он напомнил, что ВСУ обстреляли позиции российских войск в ДНР 444 раза и нанесли 900 ударов БПЛА, в их числе налеты на приграничье РФ. Виновный в преступлениях Киева в отношении мирных жителей Зеленский решил перевести фокус внимания. Он пустил «пыль в глава Западу» очередным предложением о 30-дневном перемирии. Зеленский умеет лишь переводить стрелки, это его «политическое кредо», отметил депутат.
«Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное Президентом России пасхальное перемирие. Но зеркало оказалось кривым… Веры Киеву нет. Украинский режим неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности», — написал Леонид Слуцкий.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не продлил режим тишины. Киев же его и не объявлял.