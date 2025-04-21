В Минэкономразвития обозначили плюсы торговых войн для России

Однако, как отметил представитель ведомства, подобные конфликты могут нести и определённые преимущества. Так, в условиях перераспределения мировых товаропотоков возможно удешевление логистики, чему уже способствует снижение индексов на контейнерные перевозки. Кроме того, Россия может занять освободившиеся ниши на рынках, где обострятся противоречия между другими странами, вовлечёнными в торговые споры.