В Минэкономразвития обозначили плюсы торговых войн для России

В Минэкономразвития России назвали возможные позитивные и негативные сценарии, к которым может привести обострение глобальных торговых конфликтов.
Ключевым риском для страны в случае масштабных торговых войн станет замедление мировой экономики и, как следствие, сокращение спроса на традиционные экспортные товары из России — не только нефть, но и другие ресурсы и продукция.
Однако, как отметил представитель ведомства, подобные конфликты могут нести и определённые преимущества. Так, в условиях перераспределения мировых товаропотоков возможно удешевление логистики, чему уже способствует снижение индексов на контейнерные перевозки. Кроме того, Россия может занять освободившиеся ниши на рынках, где обострятся противоречия между другими странами, вовлечёнными в торговые споры.
В качестве примера было приведено потенциальное замещение американской продукции в Китае — российские производители могут восполнить этот дефицит.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывает, что США и Китай «смогут выйти на договоренности», касающиеся торговли, в течение нескольких недель.