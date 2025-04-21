Великобритания в 16 раз увеличит производство гексогена: вот зачем

Великобритания планирует в разы увеличить производство гексогена — взрывчатого вещества, используемого для изготовления снарядов так называемого натовского калибра 155 мм. Об этом информирует издание Times со ссылкой на оборонную компанию BAE Systems.
«К лету BAE за два года увеличит производство снарядов калибра 155 миллиметров … в 16 раз», — сказано в публикации.
Сообщается, что для такого резкого увеличения производство гексогена по всей Великобритании будут установлены грузовые контейнеры, в каждом из которых будет производиться до 100 тонн взрывчатого вещества ежегодно.
К таким мерам Великобритания намерена прибегнуть, чтобы избавиться от зависимости от США и Франции. Эти страны являются поставщиками гексогена для британской оборонной промышленности.
Ранее Великобритания обвинила армию Украины в халатном и расточительном отношении к предоставленному Западом оружию. По мнению Лондона, ВСУ теряют слишком много переданных им ресурсов.
Тем временем американские власти обращаются к европейским странам с призывом закупать американское вооружение с целью поддержки и укрепления НАТО.