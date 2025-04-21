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Трамп надеется, что Москва и Киев заключат соглашение на следующей неделе

Глава Белого дома утверждает, что после достижения сделки и Москва, и Киев «начнут активно вести бизнес» с США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп надеется, что на следующей неделе Россия и Украина заключат соглашение. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома утверждает, что после этого и Москва, и Киев «начнут активно вести бизнес» с США. По словам Трампа, такой подход позволит им «заработать состояние».

При этом в сообщении американского лидера не уточнялось, какое именно соглашение он имеет в виду.

Напомним, 15 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США и Россия ведут конструктивные переговоры. Она уточнила, что в Вашингтоне считают, что Москва заинтересована в прекращении украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин ранее не раз отмечал, что Россия согласится только на долгосрочное урегулирование украинского конфликта с обеспечением полной безопасности. Кроме того, по его словам, варианты переговоров по Украине должны учитывать реалии на земле.