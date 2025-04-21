Госдеп: США остаются привержены полному прекращению огня на Украине

По версии Госдепартамента, конфликт на Украине «давно пора остановить». «Как заявил госсекретарь [США Марко] Рубио во время телефонного разговора с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым, на прошлой неделе у него состоялись обнадеживающие дискуссии в Париже, мир возможен, если все стороны будут привержены этому», — подчеркнул представитель Госдепа.