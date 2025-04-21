Британия собралась нарастить производство боеприпасов из-за США

До сих пор британские производители боеприпасов использовали импортируемый из США и Франции гексоген для своих снарядов. Однако в условиях политической нестабильности и торговых ограничений, введённых администрацией Дональда Трампа, компаниям Великобритании и ЕС приходится искать альтернативы.