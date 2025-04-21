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Британия собралась нарастить производство боеприпасов из-за США

Великобритания решила увеличить собственное производство боеприпасов и сократить зависимость от поставок из США и Франции. Для этого компания BAE Systems, лидер в производстве артиллерийских снарядов калибра 155 мм, намерена значительно нарастить выпуск взрывчатого вещества гексогена (RDX). Об этом сообщает газета The Times.

Источник: Life.ru

До сих пор британские производители боеприпасов использовали импортируемый из США и Франции гексоген для своих снарядов. Однако в условиях политической нестабильности и торговых ограничений, введённых администрацией Дональда Трампа, компаниям Великобритании и ЕС приходится искать альтернативы.

Согласно материалам издания, на территории Великобритании планируется разместить специализированные контейнеры для производства RDX. Ожидается, что к лету BAE Systems будет производить в 16 раз больше снарядов калибра 155 мм. В каждом контейнере будет изготавливаться до 100 тонн взрывчатки ежегодно.

Кроме того, компания намерена внедрить инновационные технологии в производственный процесс и предложить свои разработки другим государствам. В долгосрочной перспективе отказ от американских комплектующих и материалов позволит британским производителям избежать ограничений, связанных с международными соглашениями США.

Ранее в Раде раскритиковали западные вооружения, поставленные Украине. Там привели в пример артиллерийский снаряд M982 Excalibur, оснащённый системой GPS-наведения. По словам депутата, несмотря на высокую цену, этот боеприпас оказался малоэффективным в условиях, когда противник использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).