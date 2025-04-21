Делегация парламента Турции прибыла с визитом в Москву

Об этом сообщил глава делегации, председатель Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Фуат Октай. В своём заявлении в соцсети Х* он выразил надежду на плодотворный характер предстоящих встреч, направленных на укрепление связей между двумя странами и обмен мнениями по глобальным и региональным темам.