Делегация парламента Турции прибыла с визитом в Москву

Парламентская делегация из Турции прибыла в Москву с целью проведения официальных переговоров, касающихся как двустороннего сотрудничества, так и актуальных региональных вопросов.
Об этом сообщил глава делегации, председатель Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Фуат Октай. В своём заявлении в соцсети Х* он выразил надежду на плодотворный характер предстоящих встреч, направленных на укрепление связей между двумя странами и обмен мнениями по глобальным и региональным темам.
Ожидается, что переговоры позволят сторонам расширить диалог по важнейшим вопросам международной повестки и наметить новые шаги в развитии турецко-российских отношений.
Ранее зампред по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз назвал инициативу Владимира Путина по пасхальному перемирию стратегически целесообразной.