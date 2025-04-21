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Делегация парламента Турции прибыла с визитом в Москву

В Москве пройдут переговоры, касающиеся двусторонних отношений между Россией и Турцией.

Источник: Аргументы и факты

Парламентская делегация из Турции прибыла в Москву с целью проведения официальных переговоров, касающихся как двустороннего сотрудничества, так и актуальных региональных вопросов.

Об этом сообщил глава делегации, председатель Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Фуат Октай. В своём заявлении в соцсети Х* он выразил надежду на плодотворный характер предстоящих встреч, направленных на укрепление связей между двумя странами и обмен мнениями по глобальным и региональным темам.

Ожидается, что переговоры позволят сторонам расширить диалог по важнейшим вопросам международной повестки и наметить новые шаги в развитии турецко-российских отношений.

Ранее зампред по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз назвал инициативу Владимира Путина по пасхальному перемирию стратегически целесообразной.