Spiegel: выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН раскритиковали в МИД ФРГ

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнение в профессионализме Бербок, комментируя возможность её назначения на пост председателя ГА ООН. Она выразила мнение, что и. о. главы министерства иностранных дел ФРГ заняла этот пост случайно, не обладая необходимыми навыками или опытом.