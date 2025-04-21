Spiegel: выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН раскритиковали в МИД ФРГ

В публикации отмечается, что многие дипломаты удивились решению чиновницы. Согласно данным издания, МИД ФРГ давно добивается того, чтобы с 2027 года страну на два года сделали непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
В ведомстве опасаются, что инициатива Бербок может лишить Германию такой возможности.
Напомним, в конце марта правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем формально ушло в отставку. Члены кабинета министров продолжают исполнять обязанности, пока не будет сформирован его новый состав.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнение в профессионализме Бербок, комментируя возможность её назначения на пост председателя ГА ООН. Она выразила мнение, что и. о. главы министерства иностранных дел ФРГ заняла этот пост случайно, не обладая необходимыми навыками или опытом.