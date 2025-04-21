Ученый призвал восстановить СНВ-3, чтобы избежать «конца истории»

Привлечение Великобритании, Франции и Китая к ограничению ядерных вооружений невозможно без сохранения в той или иной форме Договора СНВ-3 между Россией и США, добавил он. Одновременно то и другое стало условиями переговоров о следующем стратегическом соглашении после истечения продленного срока текущего Договора в феврале 2026 года. И это является третьей задачей политики сохранения системы контроля над вооружениями при формировании безопасного многополярного мира, отметил учёный.