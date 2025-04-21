«Будут вести крупный бизнес с США»: Трамп рассказал, когда ожидает заключения сделки Москвы и Киева

Россия и Украина могут заключить мирное соглашение в течение недели с 21 по 27 апреля. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер упомянул о том, для чего на самом деле Вашингтон пытается способствовать урегулированию украинского конфликта. Трамп заявил, что после заключения сделки и Москва, и Киев начнут вести крупный бизнес с США.