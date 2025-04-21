«Будут вести крупный бизнес с США»: Трамп рассказал, когда ожидает заключения сделки Москвы и Киева

Россия и Украина могут заключить мирное соглашение в течение недели с 21 по 27 апреля. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер упомянул о том, для чего на самом деле Вашингтон пытается способствовать урегулированию украинского конфликта. Трамп заявил, что после заключения сделки и Москва, и Киев начнут вести крупный бизнес с США.
«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social в воскресенье 20 апреля.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп назвали условие, при котором Соединенные Штаты прекратят какие-либо действия по достижению урегулирования украинского конфликта. По словам Рубио и Трампа, если их усилия по мирным переговорам не дадут эффекта в ближайшие дни, Штаты перестанут посредничать и выйдут из переговоров.
После этого эксперты пришли к выводу, что угроза США выйти из переговоров по Украине адресована Киеву, несмотря на то, что Зеленский выразил уверенность, что Вашингтон таким образом хочет «напугать» Россию.
Как Трамп попал в ловушку на переговорах с Россией, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, США, Украина и страны ЕС проведут на следующей неделе переговоры. Американцы рассчитывают, что там представителям стран удастся «закрепить» предложение США о перемирии на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
Ранее политолог Синельников-Оришак назвал два рычага давления на Зеленского, которыми обладает Дональд Трамп, и описал семь возможных сценариев на переговорах России и США по Украине.
Тем временем Владимир Зеленский предложил РФ установить перемирие на срок не менее 30 суток, при этом озвученный им формат отличается от полного прекращения огня во время пасхального перемирия, которое российская сторона соблюдала в течение 30 часов по приказу президента Владимира Путина. Зеленский предложил исключить только удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.
Также сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на неоднократное нарушение пасхального перемирия украинскими войсками.