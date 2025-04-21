Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт переговоры с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. Встреча будет посвящена укреплению двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере.
Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, особый акцент будет сделан на реализации совместных проектов в промышленности, энергетике (включая использование мирного атома), транспортной инфраструктуре, космосе и цифровой экономике.
В 2024 году Россия заняла лидирующую позицию среди стран-экспортёров в Казахстан и стала крупнейшим иностранным инвестором в экономику республики. На территории Казахстана реализуется свыше 30 проектов с участием российских компаний.
Одним из ключевых направлений партнёрства остаётся космическая отрасль. Основой сотрудничества служит совместное использование космодрома «Байконур», а среди приоритетов — создание нового ракетного комплекса «Байтерек», предназначенного для запусков современных ракет-носителей.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым взаимодействие двух стран в сфере энергетики.