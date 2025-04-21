Бенсел: Трамп может выйти из переговоров из-за нарушения Киевом перемирия

Бенсел уточнил, что решение президента РФ Владимира Путина объявить пасхальное перемирие поставило Киев в сложное положение. Он пояснил, что соблюдение киевским режимом этой инициативы открыло бы доступ России к участию в мирных переговорах, против чего выступает Украина.