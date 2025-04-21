Бенсел: Трамп может выйти из переговоров из-за нарушения Киевом перемирия

Президент США Дональд Трамп может выйти из мирных переговоров России и Украины из-за несоблюдения киевским режимом пасхального перемирия, заявил профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел.
Эксперт отметил, что спрогнозировать реакцию главы Белого дома очень сложно.
«Однако он вполне может расценить отказ (от прекращения огня — прим. ред.) как возможность полностью выйти из мирного процесса», — сказал политолог, которого цитирует РИА Новости.
Бенсел уточнил, что решение президента РФ Владимира Путина объявить пасхальное перемирие поставило Киев в сложное положение. Он пояснил, что соблюдение киевским режимом этой инициативы открыло бы доступ России к участию в мирных переговорах, против чего выступает Украина.
При этом, по словам эксперта, несоблюдение Киевом перемирия может создать впечатление, что Киев мешает процессу урегулирования, а США и ЕС, наоборот, пытаются завершить украинский конфликт.
Политолог также выразил мнение, что достижение прочного режима прекращения огня сейчас маловероятно.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля. Оно действовало до 00:00 21 апреля.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев не соблюдал объявленный режим прекращения огня. Она также добавила, что речь идёт о закономерности, поскольку ВСУ продолжали атаковать объекты энергетики России на фоне действия моратория на удары по топливно-энергетическому комплексу.