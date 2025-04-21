В России ограничат число попыток сдачи теста по русскому языку мигрантами

В течение прошлого года депутатами ГД было разработано и принято 14 законов в сфере миграционной политики, отмечает RT. Нормативы, которые запрещают зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, вступил в силу в России с 1 апреля. По мнению Рособрнадзора, дети иностранцев должны сдавать тест по русскому минимум на три балла, передает «Национальная служба новостей».