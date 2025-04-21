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В России ограничат число попыток сдачи теста по русскому языку мигрантами

В России собираются ограничить двумя годами максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Соответствующий проект закона в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил автор инициативы глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Сейчас общее количество попыток для прохождения тестирования мигрантами не ограничено.

В России собираются ограничить двумя годами максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Соответствующий проект закона в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил автор инициативы — глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Предлагается ограничить количество попыток тестирования на знание русского языка в течение двух лет подряд. После этого иностранный гражданин лишается права на освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на бесплатной основе», — на пояснительную записку к законопроекту Нилова ссылается ТАСС.

В течение прошлого года депутатами ГД было разработано и принято 14 законов в сфере миграционной политики, отмечает RT. Нормативы, которые запрещают зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, вступил в силу в России с 1 апреля. По мнению Рособрнадзора, дети иностранцев должны сдавать тест по русскому минимум на три балла, передает «Национальная служба новостей».