В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС

«Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную», — говорится в материале.
По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.