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В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную», — говорится в материале.

По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.