WSJ: США хотят взять под свой контроль территорию рядом с Запорожской АЭС

США предложили придать статус нейтральных некоторым территориям вокруг Запорожской АЭС. При этом контроль над этими территориями предполагается передать Вашингтону, пишет издание The Wall Street Journal.
Источники сообщили изданию, что такая мера расценивается как способствующая урегулированию украинского конфликта. При этом в публикации не конкретизируется, какие территории предполагается сделать нейтральными, установив при этом над ними контроль США.
Напомним, Запорожская атомная электростанция находится под контролем российской стороны. Как украинские власти пытаются присвоить ее себе или продать на Запад, читайте здесь на KP.RU.
Несколько дней назад вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали территорию близ Запорожской атомной электростанции (АЭС). Дрон был нейтрализован в 300 метрах от тренажера реакторного зала.
Накануне президент США Дональд Трамп упомянул о том, для чего на самом деле Вашингтон пытается способствовать урегулированию украинского конфликта. Американский лидер заявил, что Россия и Украина после окончания конфликта начнут «вести крупный бизнес» с Соединенными Штатами.