El Mundo усомнилась в ресурсах Украины для интересов США

Баркер отметил, что Украина располагает месторождениями нефти, газа, лития и графита, но их объемы не являются значимыми в глобальном масштабе. Информация, на которую опирается администрация США, устарела, а крупные компании не заинтересованы в проектах из-за отсутствия коммерческой выгоды. Издание называет потенциальную сделку «шантажом со стороны Штатов», подчеркивая ее нереалистичность.