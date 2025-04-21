Трамп заявил, что мировые лидеры и главы концернов просят его снизить пошлины

Многие лидеры государств, а также руководители крупных предприятий обращаются к администрации США с просьбой снизить таможенные пошлины на ввоз товаров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выразив удовлетворение данным процессом.
«Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, предложив при этом бизнес-сообществу «легкий путь» избавления от повышенных пошлин.
«Приезжайте в Америку и стройте в Америке», — написал Трамп.
Ранее Трамп высмеял страны, обращающихся к США ради сделки по тарифам, заявив, что те «целуют его зад».
При этом американский сенатор Адам Шифф обратился к Конгрессу с призывом провести расследование, чтобы выяснить, не занимался ли президент США Дональд Трамп инсайдерской торговлей или манипулировал рынком, отменив крупный пакет пошлин.