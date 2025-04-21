Трамп заявил, что мировые лидеры и главы концернов просят его снизить пошлины

«Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, предложив при этом бизнес-сообществу «легкий путь» избавления от повышенных пошлин.