NYT: глава Пентагона показал планы ударов по Йемену в чате с братом и женой

Глава Пентагона Пит Хегсет ещё в середине марта поделился информацией об ударах по Йемену в закрытом групповом чате в мессенджере, куда входили его супруга, брат и личный адвокат, написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
По их данным, группа, в которую министр переслал эти сведения, была сформирована им ещё в январе, перед его вступлением в должность руководителя ведомства. При этом для создания чата чиновник использовал личный смартфон, а не государственный.
Отмечается, что его брат Фил Хегсет и личный адвокат Тим Парлаторе также работают в Пентагоне. Вместе с тем их деятельность не связана с операциями против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Также утверждается, что информация, которой министр поделился в чате, содержала в том числе расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet. Этими же сведениями он параллельно поделился в чате, в который по ошибке добавили редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.
Напомним, ранее в США разразился скандал, в котором фигурирует Голдберг. Журналист заявил, что чиновники Белого дома якобы «случайно» добавили его в группу в мессенджере, в которой обсуждались удары по Йемену. Редактор издания утверждает, что наблюдал за дискуссией, в которой участвовали аккаунты под именами Питера Хегсета, американского вице-президента Джей Ди Вэнса и советника администрации США Майка Уолтца.
В связи со скандалом аппарат генерального инспектора Пентагона начал расследование, целью которого назвали оценку соблюдения требований к классификации и хранению данных.