Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен трезво оценивать реальность и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

Так сенатор прокомментировал слова соратника американского президента о том, что вопрос вступления постсоветской республики в НАТО не стоит на повестке дня.

«Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака», — написал он.

Накануне, выступая на телеканале Fox News, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об отсутствии перспектив у Киева на членство в Альянсе. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки «так называемых пяти территорий» (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.