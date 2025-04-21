Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки «так называемых пяти территорий» (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.