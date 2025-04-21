Пушков обратился к Рютте с неожиданным призывом по Украине

Так сенатор прокомментировал слова соратника американского президента о том, что вопрос вступления постсоветской республики в НАТО не стоит на повестке дня.
«Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака», — написал он.
Накануне, выступая на телеканале Fox News, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об отсутствии перспектив у Киева на членство в Альянсе. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки «так называемых пяти территорий» (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.