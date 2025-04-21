Трамп назвал желаемое время для заключения мирной сделки между Россией и Украиной

В Киеве уже дали ответ на предложение Вашингтона о полном прекращении огня. Украина решила плыть по течению и не испытывать терпение Дональда Трампа. От лица Минобороны страны высказался глава Министерства Рустем Умеров. Он заявил, что Киев якобы поддерживает мирную программу, предложенную Соединенными Штатами, на 90%. Сейчас Украина и США ждут решения России. В Киеве считают, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса без поддержки Москвы. Рустем Умеров подчеркнул, что Украина и западные представители планируют принять решение о полном прекращении огня уже на этой неделе в Лондоне.