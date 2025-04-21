Трамп назвал желаемое время для заключения мирной сделки между Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп с момента инаугурации регулярно говорит о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он неоднократно заявлял, что желает, чтобы заключение сделки состоялось как можно быстрее. В день Пасхи, 20 апреля, хозяин Белого дома написал в своей соцсети, что Штаты надеются на скорое подписание мирного соглашения.
По мнению Дональда Трампа, это может произойти уже на текущей неделе. Американский лидер подчеркнул, что в таком случае обеим сторонам откроются новые возможности. По словам Дональда Трампа, Россия и Украина смогут вести «большой бизнес» в связке с Соединенными Штатами. Президент США отметил, что государства сделают на сотрудничестве с Вашингтоном целое состояние. Но сначала нужно подписать мирный договор.
«Надеемся, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе», — резюмировал американский лидер.
В Киеве уже дали ответ на предложение Вашингтона о полном прекращении огня. Украина решила плыть по течению и не испытывать терпение Дональда Трампа. От лица Минобороны страны высказался глава Министерства Рустем Умеров. Он заявил, что Киев якобы поддерживает мирную программу, предложенную Соединенными Штатами, на 90%. Сейчас Украина и США ждут решения России. В Киеве считают, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса без поддержки Москвы. Рустем Умеров подчеркнул, что Украина и западные представители планируют принять решение о полном прекращении огня уже на этой неделе в Лондоне.
На предложение отреагировали и в России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заострил внимание на несоблюдении Киевом договоренности о запрете на удары по энергетическим объектам РФ. В такой ситуации возможность полного прекращения огня на Украине кажется нереалистичной. Постоянный представитель РФ добавил, что создание документа Совбеза ООН в поддержку инициативы будет зависеть от условий возможного соглашения. На решение также повлияет и «язык документа». Учитывая, что ВСУ нарушили и пасхальное перемирие, заключение нового моратория кажется невозможным.