Сегодня Михаил Мишустин и Олжас Бектенов проведут переговоры в Москве

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. 21 апреля премьер России Михаил Мишустин встретится с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым.
Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, в Москве на встрече обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества.
«Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, космоса, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики», — сообщает пресс-служба российского правительства.
Мишустин и Бектенов встречались в Астане в январе 2025-го. Тогда стороны озвучили итоги экономического сотрудничества за 2024 год.
В 2024 году Россия стала лидером по поставкам товаров в Казахстан, а также крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, обеспечив четверть всего притока иностранного капитала.
За 11 месяцев 2024-го взаимная торговля достигла 24,2 миллиардов долларов. Также были отмечены позитивные результаты реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021−2025 годы.