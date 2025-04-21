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Трамп заявил, что лидеры многих стран просят его снизить таможенные пошлины

Трамп заявил, что настало время для восстановления экономического потенциала США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после объявления «дня освобождения» множество мировых лидеров и представителей бизнес-сообщества обратились к Вашингтону с просьбами о снижении таможенных пошлин. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По его словам, лидеры и предприниматели просят о пересмотре тарифной политики, призывая устранить прежние ошибки. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, настало время для восстановления экономического потенциала США.

Он добавил, что главной целью является возвращение утраченного национального богатства и выстраивание действительно взаимовыгодных торговых отношений с другими странами.

В начале апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная базовая ставка тарифов составила 10%. Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу предположила, что президент США, принимая решение о тарифах, основывался на «анализе», составленном экономистом по имени Рон Вара, которого в реальности не существует.