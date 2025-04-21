Трамп заявил, что лидеры многих стран просят его снизить таможенные пошлины

В начале апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная базовая ставка тарифов составила 10%. Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу предположила, что президент США, принимая решение о тарифах, основывался на «анализе», составленном экономистом по имени Рон Вара, которого в реальности не существует.