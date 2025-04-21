Трамп заявил, что лидеры многих стран просят его снизить таможенные пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что после объявления «дня освобождения» множество мировых лидеров и представителей бизнес-сообщества обратились к Вашингтону с просьбами о снижении таможенных пошлин. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.
По его словам, лидеры и предприниматели просят о пересмотре тарифной политики, призывая устранить прежние ошибки. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, настало время для восстановления экономического потенциала США.
Он добавил, что главной целью является возвращение утраченного национального богатства и выстраивание действительно взаимовыгодных торговых отношений с другими странами.
В начале апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная базовая ставка тарифов составила 10%. Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу предположила, что президент США, принимая решение о тарифах, основывался на «анализе», составленном экономистом по имени Рон Вара, которого в реальности не существует.