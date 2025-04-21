Келлог заявил, что США устали от конфликта на Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Соединённые Штаты устали от ситуации на Украине. Об этом он сказал в эфире Fox News.
Его слова стали реакцией на недавнее заявление сенатора Марко Рубио о возможном выходе США из переговоров по урегулированию конфликта.
«У нас есть еще много других вопросов в мире, в которых Америка должна принимать участие», — отметил он в эфире.
Несмотря на затянувшийся конфликт, представитель Трампа выразил надежду на возможность дипломатического решения, подчеркнув, что путь к переговорам остаётся открытым.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что на следующей неделе Россия и Украина заключат соглашение. Глава Белого дома утверждает, что после этого и Москва, и Киев «начнут активно вести бизнес» с США.