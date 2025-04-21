Welt am Sonntag: в Польше пациенты больниц недовольны наплывом украинцев

Пациенты больниц в Польше выражают недовольство из-за наплыва в страну украинских беженцев, сообщил местный врач-онколог Томаш Саросек, слова которого приводит немецкая газета Welt am Sonntag.
«Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше», — сказал медик.
По его словам, в стране уменьшается симпатия к переселенцам с Украины. В публикации говорится, что польские пациенты недовольны долгим ожиданием приема у врача и недостатком свободных мест в больницах.
Эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда уточнил, что людям приходится ждать до года, чтобы посетить эндокринолога или хирурга. По информации авторов статьи, поляки считают, что в проблемах виноваты украинские беженцы.
Напомним, в середине февраля портал inPoland, ссылаясь на данные Европейского статистического бюро, написал, что украинцы массово покидают Польшу и переселяются в Германию. В публикации говорилось, что эксперты отмечают тенденцию выезда украинских беженцев из стран Центрально-Восточной Европы в западные и южные регионы континента.
Основными причинами переезда были названы более высокие заработные платы, лучшие социальные выплаты и более качественные медицинские услуги, оказываемые в ФРГ.