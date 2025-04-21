Посол КНР Ханьхуэй назвал буллингом действия Трампа против Китая

— На протяжении долгого времени отдельные страны пытаются всеми способами посеять раздор, разделить и очернить отношения между Китаем и Россией, но ~в конечном итоге все эти попытки терпят неудачу~. Думаю, в первую очередь это благодаря дальновидности и стратегическому руководству глав наших государств. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что стратегии развития и внешняя политика Китая и России ориентированы на долгосрочную перспективу. Президент России Владимир Путин также четко заявил, что развитие отношений с Китаем не является временной мерой и не изменится в одночасье, это долгосрочный стратегический выбор, не зависящий от случайных событий и внешних факторов.