WP: сотрудникам GSA из-за ошибки дали доступ к конфиденциальным документам

В статье утверждается, что сотрудники могли не только просматривать файлы, но и редактировать часть этих документов. По информации журналистов, проблемы с доступом к конфиденциальной информацией наблюдались по меньшей мере четыре года. Сейчас возможность ознакомления с закрытыми файлами в GSA ограничили.