Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: сотрудникам GSA из-за ошибки дали доступ к конфиденциальным документам

Вместо отдельных чиновников управления общих служб США возможность ознакомиться с закрытыми файлами появилась у всего персонала.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники управления общих служб США (GSA) вследствие ошибки получили доступ к электронной папке, в которой хранились конфиденциальные документы, включая потенциально секретные планы этажей Белого дома, написала газета The Washington Post (WP).

Вместо отдельных чиновников ведомства возможность ознакомиться с закрытыми файлами появилась у всего персонала. Штат GSA составляет более 11 тысяч человек.

В частности, в результате неумышленной смены настроек оказался в общем доступе файл, содержащий поэтажную планировку восточного крыла Белого дома. Кроме того, сотрудники получили возможность ознакомиться с документами, в которых была представлена информация о взрывозащитной двери, которую собирались установить в центре для посетителей здания американской администрации.

В статье утверждается, что сотрудники могли не только просматривать файлы, но и редактировать часть этих документов. По информации журналистов, проблемы с доступом к конфиденциальной информацией наблюдались по меньшей мере четыре года. Сейчас возможность ознакомления с закрытыми файлами в GSA ограничили.

Напомним, в марте администрация США лишила доступа к секретным сведениям экс-главу Белого дома Джо Байдена, членов его семьи, бывшего вице-президента страны Камалу Харрис и экс-госсекретаря Энтони Блинкена.