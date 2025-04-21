Военных мотострелковой дивизии проводили на дембель в Ростовской области

Торжественная церемония проводов состоялась в военном городке. Командир подразделения выразил благодарность солдатам и сержантам за службу.
«В военном городке 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа состоялись торжественные проводы военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву», — говорится в официальном сообщении.
В пресс-службе добавили, что на плацу военные приняли участие в торжественном построении. Командир подразделения поблагодарил уволенных в запас за службу, после чего был объявлен приказ.
Отличившиеся военнослужащие получили грамоты, благодарственные письма и рекомендательные письма для поступления в российские вузы. Личный состав части прошёл торжественным маршем перед уволенными в запас. Затем военных проводили к месту отправки домой.
Ранее сообщалось, что кабмин намерен разрешить лицам без гражданства служить в армии. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму.