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Военных мотострелковой дивизии проводили на дембель в Ростовской области

Военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа, отслужившие положенный срок, уволены в запас. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Источник: Life.ru

Торжественная церемония проводов состоялась в военном городке. Командир подразделения выразил благодарность солдатам и сержантам за службу.

«В военном городке 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа состоялись торжественные проводы военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву», — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что на плацу военные приняли участие в торжественном построении. Командир подразделения поблагодарил уволенных в запас за службу, после чего был объявлен приказ.

Отличившиеся военнослужащие получили грамоты, благодарственные письма и рекомендательные письма для поступления в российские вузы. Личный состав части прошёл торжественным маршем перед уволенными в запас. Затем военных проводили к месту отправки домой.

Ранее сообщалось, что кабмин намерен разрешить лицам без гражданства служить в армии. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму.