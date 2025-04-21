Бывший пресс-секретарь Пентагона: Хегсета могут отправить в отставку

Эллиот напомнил, что недавно стало известно об уходе с поста главы аппарата министра обороны Джо Каспера. До этого в административный отпуск были отправлены его заместитель Дэрин Селник и советник Дэн Колдуэлл. Эти кадровые перестановки, по словам автора, лишь усиливают ощущение беспорядка в руководстве оборонного ведомства. Он подчеркнул, что такие обстоятельства могут подтолкнуть Белый дом к решительным действиям по обновлению руководства Пентагона.