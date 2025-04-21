Бывший пресс-секретарь Пентагона: Хегсета могут отправить в отставку

Бывший пресс-секретарь Пентагона Джонатан Эллиот выразил сомнение в том, что действующий министр обороны США Пит Хегсет сохранит свою должность надолго. В статье, опубликованной на сайте Politico, он отметил, что в Министерстве обороны царит «тотальный хаос», вызванный недавними утечками секретной информации и массовыми увольнениями ключевых сотрудников.
По мнению Эллиота, подобная нестабильность стала серьёзным отвлекающим фактором для президента Дональда Трампа, который, как известно, склонен к жёсткому контролю над своей командой.
Эллиот напомнил, что недавно стало известно об уходе с поста главы аппарата министра обороны Джо Каспера. До этого в административный отпуск были отправлены его заместитель Дэрин Селник и советник Дэн Колдуэлл. Эти кадровые перестановки, по словам автора, лишь усиливают ощущение беспорядка в руководстве оборонного ведомства. Он подчеркнул, что такие обстоятельства могут подтолкнуть Белый дом к решительным действиям по обновлению руководства Пентагона.
Бывший пресс-секретарь также добавил, что внимание ведомства в последние недели было сосредоточено не на ключевых вопросах обороны, а на внутренних скандалах и административных кризисах.
Ранее сообщалось, что Хегсет ещё в середине марта поделился информацией об ударах по Йемену в закрытом групповом чате в мессенджере, куда входили его супруга, брат и личный адвокат.